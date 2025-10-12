Spanien feiert Nationalfeiertag mit großer Militärparade in Madrid

HQ

Spanien begeht seinen ́Nationalfeiertag an diesem Sonntag, dem 12. Oktober, mit einer großen Militärparade durch das Herz von Madrid. Darüber hinaus feiert die Stadt Zaragoza ihr größtes Fest zum Gedenken an die Schutzpatronin der Stadt, Unsere Liebe Frau von der Säule.

König Felipe VI., Königin Letizia, Prinzessin Leon or und andere Mitglieder der königlichen Familie stehen der Zeremonie vor, bei der die spanische Flagge geehrt wird und Vertreter aus allen autonomen Regionen des Landes zusammenkommen.

Der 1987 gesetzlich eingeführte und jährlich an diesem Tag begangene Tag erinnert an die Ankunft von Christoph Kolumbus in Amerika im Jahr 1492, ein historisches Ereignis, das die kulturellen und sprachlichen Verbindungen Spaniens zu Lateinamerika symbolisiert.

Während Madrid Gastgeber der zentralen Veranstaltung ist, feiert Zaragoza auch sein größtes lokales Fest zu Ehren von Unserer Lieben Frau von der Säule, der Schutzpatronin der Stadt. Im ganzen Land nehmen öffentliche Einrichtungen und Bürger an Zeremonien und kulturellen Aktivitäten zu diesem Anlass teil.

Historisch gesehen war der 12. Oktober als Día de la Raza bekannt, ein Name, der aus dem frühen 20. Jahrhundert stammt und in einigen lateinamerikanischen Ländern immer noch verwendet wird. Später entwickelte es sich zu Día de la Hispanidad , bevor es offiziell zu Spaniens Fiesta Nacional wurde.

Neben Spanien feiern mehrere lateinamerikanische Länder das Datum unter unterschiedlichen Namen, wie z. B. Argentinien Día de la Diversidad Cultural Americana , Uruguay Día de las Américas und Chile Día del Descubrimiento de Dos Mundos .

Jede Interpretation reflektiert eine eigene Perspektive auf die Begegnung zwischen Europa und Amerika und dem gemeinsamen sprachlichen und kulturellen Erbe, das die spanischsprachige Welt weiterhin verbindet.