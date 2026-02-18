Spanien entdeckt ein neues Meisterwerk von Gaudí: Ein jahrhundertealtes Chalet, das in den katalanischen Bergen verborgen ist

HQ

Ein abgelegenes modernistisches Chalet in den Bergen nördlich von Barcelona wurde offiziell als Schöpfung von Antoni Gaudí, Kataloniens berühmtester Architekt, bestätigt. Das Xalet del Catllaràs, das 1905 erbaut wurde, um Ingenieure für eine nahegelegene Kohlemine unterzubringen, wurde von Gaudís lebenslangem Förderer Eusebi Güell in Auftrag gegeben.

Xalet del Catllaràs // Shutterstock

Das Chalet zeigt Gaudís charakteristischen naturalistischen Stil, mit Formen, die von Pflanzen und Tieren inspiriert sind, und verfügt über spitze Bögen, die an sein späteres Meisterwerk, die Sagrada Familia, erinnern. Obwohl Gaudí die ursprünglichen Pläne entwarf, überwachte er den Bau nicht, der von seiner ursprünglichen Vision abwich.

Die katalanischen Erbebehörden unter der Leitung des Gaudí-Studienexperten Galdric Santana Roma führten umfangreiche Forschungen durch, um die Zuschreibung zu bestätigen. "Diese Entdeckung bereichert unser Verständnis von Gaudís Werk und verleiht seinen hundertjährigen Gedenkfeiern mehr Tiefe", sagte Kulturministerin Sònia Hernández Almodóvar.

Die Anerkennung von Xalet del Catllaràs erfolgt, während Barcelona 100 Jahre seit Gaudís Tod feiert, parallel zu den fortlaufenden Bemühungen, den zentralen Turm der Sagrada Família fertigzustellen, der das höchste Gebäude der Stadt werden soll...