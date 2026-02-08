Spanien besiegt Portugal und gewinnt damit die achte UEFA-Europameisterschaft im Futsal

HQ

Spanien hat seine Bilanz als Meister der UEFA-Europameisterschaft im Futsal, dem wichtigsten nationalen Futsalwettbewerb Europas, ausgebaut und besiegte am Samstag im Finale Portugal den Favoriten Portugal mit 5:3. Der 25-jährige Antonio Pérez erzielte einen Hattrick und beendete damit eine zehnjährige Wartezeit seit dem jüngsten Euro Futsal-Titel und teilte sich den Titel des besten Torschützen des Wettbewerbs mit dem Franzosen Souheil Mouhoudine.

Im Finale in der Arena Stožice in Ljubljana, Slowenien, ging Spanien mit 2:0 in Führung, doch Portugal glich zweimal aus. Mit dem 3-3-Stand drehte Antonios drittes Tor in der 35. Minute das Spiel endgültig zugunsten Spaniens, als er den ersten Hattrick in einem Futsal-Euro-Finale erzielte.

Seit der Einführung des Wettbewerbs im Jahr 1996 hat Spanien den Titel achtmal gewonnen, darunter die erste Ausgabe. Die FUTSAL Euro Championship fand früher alle zwei Jahre statt, seit 2018 wird sie jedoch alle vier Jahre ausgetragen, wobei Portugal 2018 und 2022 gewann.