Spanien belebt den Druck auf eine europäische Armee wieder, während der Grönlandstreit die EU-Einheit auf die Probe stellt

Spanien hat erneut gefordert, dass die Europäische Union eine gemeinsame Streitmacht aufbaut, und argumentiert, dass wachsende geopolitische Spannungen, einschließlich des jüngsten Streits um Grönland, zeigen, dass der Block bei der Verteidigungsintegration schneller vorgehen muss. Im Gespräch mit Reuters vor den Treffen in Davos sagte Spaniens Außenminister José Manuel Albares, Europa müsse zeigen, dass es sich kollektiv verteidigen könne, sowohl militärisch als auch wirtschaftlich.

Albares sagte, die EU solle damit beginnen, ihre Rüstungsindustrie vollständig zu integrieren und dann eine "Koalition der Willigen" unter den Mitgliedstaaten bilden. Eine gemeinsame Truppe, so argumentierte er, wäre weitaus effizienter als die Unterhaltung von 27 separaten nationalen Armeen. Obwohl er Bedenken einräumte, ob europäische Bürger eine tiefere militärische Integration unterstützen würden, sagte er, die Chancen auf eine sinnvolle Abschreckung seien auf EU-Ebene höher als von Land zu Land.

José Manuel Albares // Shutterstock

Albares betonte, dass eine europäische Armee die NATO nicht ersetzen werde, und unterstrich Spaniens Engagement für das transatlantische Bündnis. Aber er sagte, Europa müsse zeigen, dass es sich nicht unter Druck setzen lässt. "Wir müssen zeigen, dass Europa kein Ort ist, der gezwungen werden kann", sagte er und fügte hinzu, dass die jüngsten Ereignisse die Argumente für mehr europäische Autonomie in der Verteidigung nur gestärkt hätten.

Die Idee einer gemeinsamen europäischen Armee ist nicht neu. Erstmals 1951 vorgeschlagen, um der Sowjetunion entgegenzuwirken, brach sie drei Jahre später zusammen, als das französische Parlament sie ablehnte. Mehr als sieben Jahrzehnte später, so Albares, ist das unvollendete Projekt wieder in den Vordergrund gerückt. "Die europäische Verteidigung war Teil des Ursprungs der EU", sagte er. "Es liegt an meiner Generation, diese Aufgabe zu vollenden."