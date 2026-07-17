SpaceX wird voraussichtlich nächste Woche nach dem abgebrochenen Start seines Starships starten

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SpaceX plante das Starship-Raumschiff in den frühen Morgenstunden (zumindest für uns in Europa) in Texas, aber diese Startsequenz wurde in letzter Minute abgebrochen, als einige der 33 Triebwerke nicht zündeten und die Pläne für den Start der Rakete in die Umlaufbahn verschoben.

CEO Elon Musk hat erklärt, dass die verzögerte Einführung wahrscheinlich nun irgendwann nächste Woche stattfinden wird, obwohl ein genaues Datum und eine Uhrzeit noch nicht festgelegt sind. Wichtig ist, dass dies der 13. Flugtest der Rakete sein wird, sodass das SpaceX-Team damit vertraut sein wird, die Probleme anzugehen und den geplanten Start früher als später abzuschließen.

Über den abgebrochenen Start sagte Musk zu X: "Einige der Triebwerke sprangen nicht an, was einen automatischen Startabbruch auslöste. Jetzt entladen wir Treibstoff. Nächster Startversuch hoffentlich in ein paar Tagen. Um auf einen guten Flug sicher zu sein, werden zwei Raptors entfernt und ersetzt. Der wahrscheinlichste Startzeitpunkt ist Anfang nächster Woche."