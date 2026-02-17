SpaceX wird am Pentagon-Wettbewerb für autonome Drohnentechnologie teilnehmen

HQ

SpaceX und seine Tochtergesellschaft xAI sollen Berichten zufolge in einem geheimen Pentagon-Wettbewerb um die Entwicklung sprachgesteuerter, autonomer Drohnenschwarmtechnologie gegeneinander antreten, so Bloomberg News. Die 100-Millionen-Dollar-Challenge zielt darauf ab, Systeme zu schaffen, die Sprachbefehle in digitale Anweisungen übersetzen können, um mehrere Drohnen gleichzeitig zu steuern.

Der Wettbewerb wird von der Innovationseinheit des US-Verteidigungsministeriums durchgeführt. Die Entwicklung erfolgt , nachdem SpaceX xAI übernommen hat und Elon Musks Raumfahrt- und Verteidigungsaktivitäten mit seinem künstlichen Intelligenz-Startup vor einem geplanten Börsengang zusammengelegt hat.

SpaceX // Shutterstock

Das Pentagon beschleunigt die Entwicklung von Drohnen und sucht nach kosteneffizienten Wegen, um Bedrohungen durch unbemannte Flugzeuge zu bekämpfen, insbesondere im Zusammenhang mit großen öffentlichen Veranstaltungen wie der bevorstehenden FIFA-Weltmeisterschaft und den America250-Feierlichkeiten. Fortschrittliche KI-Werkzeuge gelten als zentral zur Verbesserung der Koordinations- und Verteidigungsfähigkeiten.

Die gemeldete Teilnahme markiert eine Abkehr von Musks früherer Haltung. 2015 unterzeichnete er einen offenen Brief, in dem er ein weltweites Verbot offensiver autonomer Waffen forderte. Seitdem haben seine Unternehmen jedoch bedeutende KI-bezogene Verteidigungsaufträge gesichert, neben Firmen wie OpenAI und Google...