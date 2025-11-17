SpaceX markiert den 500. Start einer wiederverwendeten Rakete mit dem Sentinel-6B-Satelliten

HQ

SpaceX hat am Montag erfolgreich den Sentinel-6B-Ozeankartierungssatelliten von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien gestartet, was die 500. Orbitalmission des Unternehmens mit einem zuvor geflogenen Falcon 9-Booster markiert. Der Start erfolgte um 0:21 Uhr ET, wobei die erste Stufe der Rakete etwa neun Minuten später sicher nach Vandenberg zur Landung zurückkehrte.

Sentinel-6B zur Überwachung des globalen Meeresspiegels

Der Sentinel-6B-Satellit, Teil des Coppernicus-Erdbeobachtungsprogramms der EU, wird die Meeresoberflächenhöhen mit hoher Präzision verfolgen und die Arbeit seines Vorgängers, Sentinel-6 Michael Frelich, fortsetzen. Es trägt sowohl einen Radarhöhenmesser von der ESA als auch ein von der NASA bereitgestelltes Mikrowellenradiometer, um die Messungen und die Genauigkeit der Klimaüberwachung zu verbessern.

Die Mission beinhaltet die Zusammenarbeit zwischen NASA, ESA, der Europäischen Kommission, Eumetsat, NOAA und dem französischen CNES. Sentinel-6B wird im ersten Jahr zusammen mit Sentinel-6 Michael Frelich operieren, was eine präzise Kreuzkalibrierung zwischen den beiden Satelliten für eine verbesserte Datenzuverlässigkeit ermöglicht.

SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell lobte diesen Meilenstein und hob die Rolle wiederverwendbarer Raketen hervor, um häufige Raumflüge zu ermöglichen. Sie stellte fest, dass dieser Erfolg den Weg für das Starship-Programm ebnet, das darauf abzielt, Fracht und Menschen zum Mond, Mars und darüber hinaus zu bringen.