Spacestation Gaming trennt sich von Apex Legends Global Series Team

HQ

In einer ziemlich überraschenden Wendung der Ereignisse hat Spacestation Gaming beschlossen, ihre Apex Legends Global Series -Liste zu verlassen. Die E-Sport-Organisation hat sich von Josue "Phony" Ruiz, Brody "Xynew" Geissler, Israel "Koyful" Lawrence und Coach James "AfrO4E" Ofori getrennt, obwohl diese Crew vor weniger als einer Woche als SiegerSplit 2 Playoffs bezeichnet wurde.

Es ist unklar, was die Zukunft für diese Gruppe von Gewinnerspielern bereithält und was SSG tun wird, um ihren Platz in derApex Legends kompetitiven Welt zu behaupten. CEO Shawn "Unit" Pellerin hat jedoch eine Erklärung veröffentlicht, warum diese Entscheidung getroffen wurde, und fügte hinzu:

"Während des EBR wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass das Team interne Probleme hatte und sie gerne Änderungen vornehmen oder sich auflösen würden.

"Die Kader für die ALGS Mannheim standen fest, daher waren wir uns alle einig, dass dies ihr letztes gemeinsames Event als Team sein würde.

"Uns war auch bewusst, dass die ALGS-Meisterschaft auf 2025 verschoben wird und unsere vertragliche Vereinbarung mit den Spielern Ende 2024 ausläuft.

"Wir haben mit den Spielern über eine Verlängerung gesprochen, aber sie wollten sich nach dem Major alle Optionen offen halten und wir haben uns darauf geeinigt, sie so schnell wie möglich nach dem Turnier freizugeben, damit sie zu neuen Teams wechseln können."

Trotz des Erfolgs war also nicht alles Sonnenschein und Regenbogen hinter den Kulissen.