Spacestation Gaming sind die Halo-Weltmeister 2024

Letzte Nacht war ein enormer Abend für Halo Fans. 343 Industries kündigte nicht nur ein Rebranding mit Plänen an, auf die Unreal Engine 5 umzusteigen und die Slipspace-Engine fallen zu lassen, und versprach, dass mehrere neue Halo -Projekte in der Entwicklung sind, sondern es war auch der letzte Tag der 2024 Halo Championship Series und der World Championship.

Dieses Turnier endete mit einem Schwergewichtskampf zwischen Spacestation Gaming und OpTic Gaming, einem actiongeladenen Set, bei dem sich ersterer schließlich durchsetzte und die Trophäe für diese Saison gewann. Das ist richtig, SSG ist das 2024 Halo World Champions, was bedeutet, dass Adam "Bound" Gray, Kevin "Eco" Smith, Braedon "StelluR" Boettcher, Kaci "Lqgend" Sabri und Coach Kyle "Elamite" Elam alle einen Meisterschaftsring zu ihrer Sammlung hinzufügen und ihren Anteil an 400.000 US-Dollar Preisgeld mit nach Hause nehmen können.

Vor diesem Hintergrund ist die HCS-Saison 2024 in den Büchern, aber es gibt Pläne für eine Saison 2025, also erwarten Sie in den kommenden Wochen und Monaten weitere Informationen zu diesem Thema.