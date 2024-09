Spacestation Gaming ist der Sieger der Apex Legends Global Series Split 2 Playoffs

HQ

Das Jahr 2024 Apex Legends Global Series Split 2 Playoffs ist am Wochenende zu Ende gegangen. Bei der Veranstaltung strömten 40 der besten Teams aus der ganzen Welt nach Mannheim, Deutschland, um um ein Stück von 1 Million Dollar und das Recht zu kämpfen, zum Sieger der Veranstaltung gekrönt zu werden, und wenn wir darüber sprechen, haben wir einen Sieger, über den wir berichten können.

Spacestation Gaming hat das Turnier gewonnen, nach einer starken Leistung im Finale, bei der sie Gaimin Gladiators und Alliance abwehren konnten, um sich den Löwenanteil des Preispools zu sichern. Insgesamt wurde Spacestation mit einem Preisgeld von 300.000 US-Dollar und einem Haufen Playoff Points belohnt, die für die Setzliste im Championship Anfang 2025 von entscheidender Bedeutung sein werden.

Was die nächsten Schritte für die kompetitiven Apex Legends betrifft, so wird die Last Chance Qualifier ab diesem Monat stattfinden.