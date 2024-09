Spacestation Gaming ist der Meister der Halo Championship Series Salt Lake City Major

HQ

Die zweite Major des Jahres 2024 Halo Championship Series ist am Wochenende zu Ende gegangen. Bei dem Turnier machten sich die besten Halo Infinite Teams auf den Weg nach Salt Lake City in den USA, um um einen Teil des Preispools von $250.000 und einen Platz in der für Oktober geplanten World Championship zu kämpfen.

Nachdem das Turnier abgeschlossen ist, können wir nun hinzufügen, dass Spacestation Gaming zum Sieger gekrönt wurde, nachdem er sich im großen Finale gegen die allgegenwärtigen und umkämpften OpTic Gaming durchgesetzt hat. Das bedeutet, dass SSG mit einem Preisgeld von 100.000 US-Dollar nach Hause geht und sich 15 anderen Teams als qualifizierte Teilnehmer für das World Championship anschließt.