Spacestation Gaming hat einen Magic: The Gathering-Spieler unter Vertrag genommen

Wir sehen, dass E-Sport-Organisationen in letzter Zeit in eine ganze Reihe verschiedener Bereiche expandieren. Ein Beispiel dafür kommt von Spacestation Gaming, der nun die Welt von Magic: The Gathering erkunden möchte.

Das Team hat "Thunder" als seinen engagierten Magic -Spieler verpflichtet. Es ist unklar, wie genau SSG Thunder bei seinen Bemühungen bei Magic -Turnieren unterstützen wird, aber wir können zumindest erwarten, dass er ein SSG-Trikot trägt und die Organisation repräsentiert, wo immer er antritt.

In welche anderen Bereiche und Wettbewerbsszenen sollten E-Sport-Organisationen Ihrer Meinung nach einsteigen?