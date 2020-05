Space-Shooter Chorus für PC, PS5 und Xbox Series X vorgestellt

Gestern Abend haben wir als Teil der neuesten Inside-Xbox-Streams einen ersten Blick auf ein neues Spiel namens Chorus: Rise as One (oder doch nur Chorus?) werfen können. Das Teil ist ein Weltraum-Shooter aus Hamburg, von den Leuten von Fishlabs (Galaxy on Fire) - Deep Silver übernimmt die Veröffentlichung. Das Sci-Fi-Spiel bietet bekanntes Gameplay, basiert aber nicht auf einer bekannten Marke. Es soll nächstes Jahr für PC, PS4 / PS5, Stadia und Xbox One / Series X erscheinen (Xbox Smart Delivery ist am Start, keine Bange).

Während der Enthüllung konnten wir einige Weltraumkämpfe im actiongeladenen Ankündigungs-Trailer sehen und der Publisher teilte uns weitere Informationen über die Geschichte mit. Das Spiel wird uns offenbar zwei Charaktere an die Hand geben, eine Pilotin namens Nara und die KI Forsaken. In der Einzelspielererfahrung werden wir einen Kult bekämpfen, den Nara einst angehörte. Klingt doch spannend.