Spaceballs 2 enthüllt seinen Titel im ersten Teaser

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Vor fast 40 Jahren sahen wir, wie Yogurt uns in Spaceballs 2: The Search for More Money erzählte, dass er hofft, zurückzukehren. Auch wenn das ein passender Titel für die kommende Fortsetzung gewesen wäre, ist das nicht der Name, den sie gewählt haben. Stattdessen ist es immer noch sehr passend, fängt aber noch etwas anderes am Film ein.

Genug um den heißen Brei herum, der zweite Film heißt Spaceballs 2: The New One. Es wurde von Mel Brooks selbst in einem neuen Teaser bestätigt, den Sie unten sehen können. Brooks bestätigt, dass Spaceballs 2 nicht The Search for More Money heißt, weil er das Geld gefunden hat und es in einer Tüte bei sich zu Hause hat.

Auf der CinemaCon konnten die Fans noch ein wenig mehr von dem Film sehen, der im nächsten April erscheint. Berichten zufolge gibt es im Film mehrere Sticheleien in der Star Wars-Fortsetzung-Trilogie, was zu erwarten ist, dazu eine Na'Vi, die pinkelt, während Dark Helmet zuschaut, ein Stück Pizza namens Pizza the Hutt und Joghurt mit Bauchmuskeln. Was willst du mehr?