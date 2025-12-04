Spaceballs 2 Die Dreharbeiten sind nun offiziell abgeschlossen

HQ

Im Sommer 2024 gab es weltweit viele Kiefer, als bestätigt wurde, dass Spaceballs eine Fortsetzung bekommen würde, erneut mit Mel Brooks (jetzt 99 Jahre alt) als Produzent – und mit einem Großteil des alten Ensembles, der zu seinen Rollen zurückkehrte.

Die Dreharbeiten begannen Ende September, und nun wurden die letzten Szenen gedreht. Über Instagram gab Drehbuchautor und Produzent Josh Gad bekannt, dass das Werk abgeschlossen ist, und er scheint mit dem Ergebnis sehr zufrieden zu sein:

"Ich kann nicht glauben, dass wir hier sind. Es war wirklich eine absurde Geschwindigkeit, aber das ist ein offizieller Bildabschluss auf #Spaceballs2. Vor 3 Jahren rief ich Mel Brooks mit einer Idee für einen Film an, der vierzig Jahre in Arbeit war. Ich konnte kaum glauben, dass er ja gesagt hat. Aber noch wichtiger: Ich kann kaum glauben, dass wir es tatsächlich geschafft haben. Dieser Film war die größte kreative Erfahrung meines ganzen Lebens. Ich kann es kaum erwarten, es mit euch allen zu teilen."

Jetzt ist es Zeit für die Postproduktion, einschließlich Schnitt und Spezialeffekte, bevor Spaceballs 2 2027 an einem noch zu feststehenden Datum in die Kinos kommt.

Natürlich werden wir John Candy in der Rolle des Barf vermissen, aber Rick Moranis als Lord Dark Helmet, Daphne Zuniga als Queen Vespa und Bill Pullman als Lone Starr zu sehen, wird sicherlich viel bewirken. Außerdem übernimmt Mel Brooks selbst erneut seine beiden Rollen als Yogurt und Präsident Skroob (lies den Namen rückwärts).