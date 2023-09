Space Punks wird abgeschaltet

HQ

Entwickler Flying Wild Hog und Publisher Jagex hat angekündigt, dass der Sci-Fi-Looter-Shooter Space Punks noch in diesem Jahr offiziell eingestellt wird. Wie in einer Erklärung erwähnt, bietet das Spiel keinen Zugriff mehr auf seinen In-Game-Store oder die Epic-Storefront, und in zwei Monaten, am 6. November 2023, wird das Spiel auch seine Live-Dienste einstellen.

Mit dieser Schließung im Hinterkopf hat jeder, der Käufe innerhalb des Spiels getätigt hat, Anspruch auf eine Rückerstattung.

In Bezug auf die Abschaltung heißt es in der Erklärung weiter: "Schweren Herzens teilen wir diese Nachricht in Bezug auf Space Punks mit.

"Flying Wild Hog und Jagex geben mit Bedauern bekannt, dass die Unterstützung für Space Punks eingestellt wird. Diese Entscheidung war das Ergebnis einer sorgfältigen Abwägung der Marktbedingungen und unserer Ziele, und obwohl sie schwierig war, wurde sie als notwendig erachtet.

"Unsere Mission ist es, Spiele zu entwickeln, die den Spielern über Jahre hinweg am Herzen liegen. Wir möchten euch allen unsere tiefe Dankbarkeit aussprechen, die uns auf dieser Reise begleitet haben, vom Early Access bis zur Open Beta. Ihr Feedback war von unschätzbarem Wert."