Space Punks: Loot-Shooter vom Shadow-Warrior-Studio

Via Pressemeldung wurde uns mitgeteilt, dass das polnische Studio Flying Wild Hog parallel zur Entwicklung von Shadow Warrior 3 am Top-Down-Loot-Shooter Space Punks arbeitet. Versprochen wird ein "kostenlos spielbares" Spektakel mit "verrückter, überdrehter Action in einem respektlosen Sci-Fi-Setting". Laut Pressemitteilung sollen Spieler die Möglichkeit haben, "sich ihren Weg zu Ruhm, Ehre und Reichtum zu bahnen, indem sie lukrative Aufträge auf weit entfernten Planeten annehmen".

Bereits am 14. Juli soll Space Punks auf dem PC in den Early Access gehen, eine offene Beta ist für den Winter 2021 geplant, Konsolenversionen (PS5, Xbox Series X|S) für das Jahr 2022. Aktuell sind weitere Details überschaubar, zumindest etwas mehr Informationen bietet die offizielle Webseite von Flying Wild Hog.