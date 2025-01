Space Mountain wird 50: Disney feiert eines der kultigsten Fahrgeschäfte aller Zeiten

HQ

Walt Disney feiert das 50-jährige Jubiläum einer seiner kultigsten Attraktionen: Space Mountain. Diese geschlossene Achterbahn, die komplett im Dunkeln spielt und deren Licht und Musik eine Raumfahrt simulieren, wurde am 15. Januar 1975 im Magic Kingdom im Walt Disney World Resort in Florida eröffnet. Es erwies sich als so beliebt, dass es am 27. Mai 1977 (zwei Tage nach der Veröffentlichung von Star Wars) in Disneyland, Kalifornien, geklont wurde.

Zur Feier des Anlasses hat Disney einen Blogeintrag veröffentlicht, in dem die Geschichte der Achterbahn und ihrer zahlreichen Iterationen auf der ganzen Welt erzählt wird, darunter die wohl innovativste, die Disneyland Paris-Version, die ihr 30-jähriges Bestehen feiert und eine der ersten Achterbahnen war, die auf Jules Vernes Von der Erde zum Mond und dem Film George Méliès basiert.

Mittlerweile gibt es weltweit fünf Versionen von Space Mountain: Kalifornien, Orlando, Paris, Tokio und Hongkong. Alle von ihnen wurden im Laufe der Jahre renoviert und mit neuen Themen versehen, wie z. B. der auf Star Wrs basierende "Hyperspace Mountain", und der in Tokio wurde abgerissen und wird 2027 mit einem neuen Layout wieder aufgebaut.

Hast du schon einmal einen der Space Mountains auf der ganzen Welt ausprobiert?

