Space Marines landen morgen auf Call of Duty: Modern Warfare III

Call of Duty hatte in letzter Zeit eine ganze Reihe großer Crossovers. Wir haben gesehen, wie Rapper, TV-Charaktere und mehr an vorderster Front des beliebtesten Ego-Shooters der Welt stehen, und jetzt ist es auch Zeit für ein Warhammer 40.000-Crossover.

Morgen, am 6. März, ist der Tag, an dem Space Marines im Spiel spielbar sein werden, was den Spielern neue Operator zum Ausrüsten gibt. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von Änderungen an Call of Duty: Modern Warfare III, Zombies und mehr. Neue Spielmodi wie Bounty und Juggermosh werden zusammen mit einer zusätzlichen Playlist und Karte verfügbar sein.

Später in Modern Warfare III - Season 2 Reloaded werden wir auch Kollaborationen mit Dune und Gozilla x Kong: The New Empire sehen. Halten Sie die Augen offen, wenn Sie sich den gesamten Tie-In-Inhalt schnappen möchten.