Space Hulk - Hält es stand?

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Oft gibt es einen ziemlich großen Unterschied darin, wie Warhammer-Miniaturen in der Lore im Vergleich zu ihren Tabletop-Gegenstücken dargestellt werden. Lies den Codex einer bestimmten Fraktion, und du wirst schockiert sein zu erfahren, dass sie die Galaxie noch nicht übernommen haben, wenn man bedenkt, wie sehr sie die mächtigste Kraft im Universum sind. Dennoch gibt es Spiele, die sich anfühlen, als hätten sie eine gute Mischung klassischer Würfelregeln mit genug Respekt für die Hintergrundgeschichte, sodass man nicht das Gefühl hat, eine Kraft sei massiv über- oder untermächtig.

Hier kommt Space Hulk ins Spiel, ein Spiel aus dem Jahr 2013, das uns durch das neue Warhammer Classics-Label zurückgebracht wurde. Ich habe mir einige dieser Spiele angesehen, um zu sehen, ob sie die Zeit überdauern, und Space Hulk ist das neueste Spiel, das ich bisher spielen durfte. Benannt nach dem Brettspiel von 1989, übernimmt Space Hulk dich die Terminator-Space Marines, die durch eine riesige Ansammlung toter Raumschiffe stapfen, die als Space Hulk bekannt sind. Dort lauern schreckliche, unbekannte Bedrohungen an jeder Ecke. Allein reicht kein einziger Genestealer aus, um dich zu Fall zu bringen, aber wenn du dich in den dunklen Korridoren dieses unmöglich riesigen Schiffswracks umzingeln lässt, wirst du überraschend schnell zu Boden gebracht.

Space Hulk ist ein ziemlich einfaches Spiel, besonders wenn man nur die Einzelspieler-Missionen durchläuft. Du wirst auf einer rasterbasierten Karte mit Korridoren platziert, die gerade breit genug sind, damit dein großer Terminator-Körper hindurchquetschen kann. Dann wirst du aufgefordert, ein oder zwei Ziele zu erfüllen. Im Verlauf der Story-Kapitel des Spiels werden die Missionen immer schwieriger, aber das Wesentliche ist wirklich leicht zu verstehen, selbst wenn man mit dem Brettspiel oder dem Universum als Ganzes nicht vertraut ist. Es ist im Grunde eine 1-zu-1-Umstellung des Brettspiels, mit all der Einfachheit, die damit einhergeht. Das mag für manche ein Nachteil sein, da es keine wirklich nuancierte Strategie zulässt, aber wenn dir die Formel gefällt, wirst du nicht feststellen, dass sie sich alle paar Stunden ändert, um die Art der Herausforderung komplett neu zu definieren.

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Als großer Fan der Lore persönlich habe ich es genossen, Terminators in Aktion zu sehen. Die langsamen, kraftvollen Bewegungen der Wachpanzer zeigen, wie diese Einheiten die gefürchtetsten Nahkampfspezialisten der Space Marines sind, aber auch, wie sie ausgeschaltet werden können, wenn sie falsch eingesetzt werden. Unbesiegbar in der einen Minute, im nächsten wie eine Blechdose von Xenos-Krallen aufgerissen. In Space Hulk herrscht eine großartige Atmosphäre, die dich ziemlich verletzlich fühlen lässt, selbst wenn du die härteste Rüstung des Imperiums trägst.

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Diese Neuauflage des Originals enthält außerdem das zusätzliche DLC kostenlos, was ein netter Bonus ist, wenn man zum ersten Mal einsteigt und alles haben möchte, was 2013 angeboten wurde. Mit drei zusätzlichen Kampagnen, den Space Wolves als durchgehend spielbarem Kapitel und zwei Skin-DLCs bekommt man eine Menge Inhalt zum Preis von £16,49 ohne Steam-Rabatte. Ich habe noch nicht alles durchgesehen, um zu testen, ob das Spiel sich noch lohnt, aber ich muss dem Space Wolves DLC ein Lob aussprechen, weil es Space Hulk ein zusätzliches Element der Wiederspielbarkeit hinzugefügt hat. Die nordisch inspirierten Terminatoren auszuprobieren, war ein riesiger Spaß und gab mir eine erfrischende Spiel-Wendung, wann immer ich die klobigen roten Schuhe der Blood Angels ausziehen wollte.

Wie bei vielen anderen Spielen auf dem Warhammer Classics-Label könnte Space Hulk etwas zurückfallen, wenn es an Online-Multiplayer mangelt. Man bekommt zwar viel Inhalt über die DLCs, aber wenn man mit einem Freund über das Internet in die Dunkelheit des endlosen Nichts springen wollte, kann man das leider nicht. Es besteht auch die bereits erwähnte Möglichkeit, dass das Gameplay für dich etwas langweilig wird, angesichts seiner repetitiven Art. Wenn Sie jedoch ein Fan des Old-School-Brettspiels sind oder ein Warhammer-Erlebnis suchen, das über First- oder Third-Person-Action und umfassende Strategie hinausgeht, finden Sie in Space Hulk ein einzigartiges, atmosphärisches taktisches Erlebnis – ein Spiel, das zwar standhält, aber vielleicht nicht für jeden geeignet ist.

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