Space-Cat-Shooter Astro Burn wird bis Ende Juli aus dem Early Access verschwinden

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Falls du dachtest, 2026 sei nicht schon stressig genug, was neue Videospiele angeht, hat der Entwickler Beyond the Pixels gerade eine Ankündigung gemacht, die wahrscheinlich die Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen wird, die gerne "space" und "cats" im selben Satz hören.

Astro Burn, ein Spiel, das als "Hochoktan-Weltraumkatzen-Shooter" gilt, soll seine Reise durch den Early Access in ein paar Wochen beenden und sich bis Ende Juli in den 1.0-Zustand entwickeln. Das genaue Datum für den Übergang ist auf den 30. Juli festgelegt.

Wenn Astro Burn den Early Access verlässt, wird die Version 1.0 mit einem großen Update konfrontiert, das eine Menge neuer Inhalte und Funktionen einführt. Was das beinhaltet, wird uns gesagt, dass die Erzählung ein Ende haben wird, bei dem Level 8 und 9 abgeschlossen werden können. Darüber hinaus gibt es neue Modi, die auf echte Katzen zugeschnitten sind, damit sie "spezialisierte Unterhaltungskanäle" sehen können, sowie eine ASMR-Option für Menschen. Es wird einen kompetitiven kooperativen Modus geben, neue Speed Zones, mit denen Spieler ihre Zeitangriffsläufe verbessern können, Kätzchen, die man für zusätzliche Bonuspunkte retten kann, und Kugeln werden in Instances stattdessen gegen Katzenfutter ersetzt. Schließlich ist mit einer breiteren Lokalisierung (einschließlich Spanisch, Französisch und Japanisch) sowie einem neuen Vollständig verifizierten Status für die Steam Deck-Edition zu rechnen.

Schließlich, da das Spiel sein vorheriges Kickstarter-Ziel zerstört hat, ist eine physische Ausgabe von Astro Burn in Arbeit, die "maßgeschneiderte USB-Cartridges, Kassetten-Soundtracks und exklusive, mit Lore-gefüllte Sammelkarten neben dem digitalen Storefront-Launch" beinhaltet.

Wirst du Astro Burn in ein paar Wochen wieder auschecken?