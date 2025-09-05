HQ

Obwohl ich in den späten 90er Jahren geboren wurde, hatte ich das Vergnügen, mit dem Space Adventure Cobra-Anime aufzuwachsen und sowohl die schwedische als auch die japanische Version der epischen Weltraumoper in meinem Regal zu haben. Es war also keine schwierige Entscheidung, als sich die Frage stellte, wer die Überprüfung von Space Adventure Cobra: The Awakening übernehmen möchte. Das vom französischen Studio Magic Pockets entwickelte Spiel adaptiert die ersten zwölf Episoden des Animes aus den 1980er Jahren und präsentiert Cobra nun in einem neuen, modernen Format, genauer gesagt als Plattformspiel.

Es ist ein willkommenes Wiedersehen für einen alten Fan, der nach einem Marathon sofort Juckreiz in den Fingern bekommt, aber die Frage ist, ob das Spiel trotz nostalgischer Liebe hält? Das bleibt abzuwarten...

Ein schönes Wiedersehen für alle Fans.

Wie bereits erwähnt, folgt das Spiel den ersten zwölf Episoden der TV-Serie. Für diejenigen, die sowohl im Anime als auch im Manga noch nicht kennen, dreht sich das Spiel um Cobra, einen Mann, der zu Beginn des Spiels seine Erinnerung an sein früheres Leben als Weltraumjäger ausgelöscht hat. Aber wie wir alle wissen, hat die Vergangenheit eine fantastische Fähigkeit, zurückzukommen und dich in den Hintern zu beißen, was natürlich auch bei Cobra der Fall ist, der schließlich in seine alten Gewohnheiten als Actionheld im Weltraum zurückfällt. An seiner Seite hat er seinen wunderschönen Roboter-Sidekick, auch bekannt als Lady, und seine ikonische Psychogun (oder Psychopistole, wie sie in der schwedischen Synchronisation so schön genannt wurde), die es ihm ermöglicht, selbst den schwierigsten Situationen zu entkommen.

Werbung:

Etwas, das ich schon früh entdeckt und geschätzt habe, ist, dass das Spiel Szenen aus der TV-Serie in verschiedenen Zwischensequenzen verwendet, um die Handlung klar und konsistent mit dem Originalmaterial zu machen. Es ist ein willkommenes Wiedersehen für alle, die die Serie schon mehrmals gesehen haben, während ich mir vorstellen kann, dass es auch für Neulinge einfacher ist, die Handlung zu verstehen. Die Übergänge sind stilvoll, auch wenn alle Zwischensequenzen im Vergleich zu den Grafiken und Dialogen des Spiels von schlechterer Qualität sind. Das sehe ich aber nicht unbedingt als negativ, da die Szenen aus einer Serie aus den frühen 80er Jahren stammen und somit natürlich überholt sind.

Alle Zwischensequenzen stammen direkt aus der TV-Serie.

Im Kern handelt es sich um ein Plattformspiel, bei dem es darum geht, durch verschiedene Levels voranzukommen, Feinde und Bosse zu bekämpfen und einfache Rätsel zu lösen. Die Spielmechanik ist einfach. Du rennst, springst, kämpfst, kletterst, schwimmst und schießt dir mit deiner treuen Pyscho-Waffe deinen Weg, um von Punkt A nach Punkt B zu gelangen. Die Gegner folgen dem gleichen Muster und bieten leider nicht allzu viel Abwechslung. Einige nutzen den Nahkampf mit verschiedenen Werkzeugen, andere verwenden Schusswaffen, während einige sich mit Schilden schützen, durch die du zuerst mit deinem Revolver hindurchkommen musst. Während die meisten dich töten wollen, musst du zwischen den Plattformen hin- und herfahren, Laserstrahlen oder anderen Spielereien ausweichen und auf dem Weg dorthin Bedrohungen in Form von Feinden und schließlich Bossen eliminieren.

Im Laufe des Spiels gab es einige Geheimnisse und verborgene Schätze zu entdecken. Im Laufe des Spiels steigst du auf und wirst stärker. Aber indem du verschiedene Geheimnisse findest und verborgene Schätze sammelst, beschleunigst du den Prozess erheblich. Hier hat mir sehr gut gefallen, dass man einen klaren Grund bekommen hat, warum man zu alten Levels zurückkehren und mehr Geheimnisse finden sollte, da es letztendlich einfacher war, weiterzuspielen. Dennoch sind die Levels abwechslungsreich und folgen auch größtenteils der Erzählung der Serie, während sie gelegentlich auf verschiedene, aber meist relativ einfache Rätsel stoßen, die das ein oder andere Geheimnis verbergen. Aber trotz einer gewissen Variation der Umgebungen hätte ich mir immer noch gewünscht, dass das Spiel eine größere Vielfalt in Bezug auf das Gameplay geboten hätte, um zu vermeiden, dass es im Laufe der Stunden zu einem sich wiederholenden und monotonen Gameplay kommt.

Werbung:

Die Musik und die Kulissen spiegeln die TV-Serie wider.

Leider ist die Steuerung nicht perfekt, was sich im Laufe der Zeit zeigt. Zu Beginn verwendest du den linken Joystick, um deine Waffen zu zielen und zu rennen. Somit bist du in der Fähigkeit eingeschränkt, gleichzeitig zu laufen und zu zielen, was es viel schwieriger macht, wenn viel passiert und du beides gleichzeitig tun möchtest. Darüber hinaus hatte ich auch das Gefühl, dass das Spiel beim Sprung von einer Kante zur anderen etwas zu eifrig war. Ein Millimeter zu kurz und man fiel hin, was manchmal sehr frustrierend war. Bei letzterem bin ich allerdings etwas wählerisch, da die Steuerung ansonsten ganz gut funktionierte.

Wenn es um das Gesundheitssystem geht, bin ich leider kein großer Fan. Wenn du verletzt wirst, verlierst du Leben, die du nur durch Sterben oder das Sammeln von Herzen vom Feind wiedererlangen kannst. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen des Genres wird das Leben nicht wiederhergestellt, wenn man ein neues Gebiet betritt, sich einem Boss stellt oder an Checkpoints. Es regeneriert sich auch nicht kontinuierlich, wenn du dich außerhalb des Kampfes befindest. Da du dein Leben nicht wiederherstellen kannst, ohne Feinde zu töten, musst du einfach warten, bis du stirbst oder bis du es schaffst, einen Feind zu töten. Aus diesem Grund springe ich die meiste Zeit einfach in den Tod, damit ich mein Leben wiederbekomme, bevor ich einen Bosskampf beginne. Denn am Ende gibt es keine negativen Konsequenzen des Sterbens, da es nur dazu führt, dass ich zu einem früheren Checkpoint zurückkehre und mein Leben wiederhergestellt bin.

Ein perfektes Beispiel dafür, wenn es hektisch wird.

Visuell gibt es Dinge, die ich enorm mag und Dinge, die ich weniger mag. Ich liebe die Verwendung der TV-Serie in allen Zwischensequenzen und die Tatsache, dass sie das Anime-Feeling in den Dialogen beibehalten. Ich habe jedoch das Gefühl, dass die Grafik und der Stil des Spiels als Ganzes den Geek in mir nicht verrückt machen. Für ein Spiel, das das Ausgangsmaterial so sehr liebt, finde ich es schade, dass sie nicht die Gelegenheit ergriffen haben, einen Stil zu schaffen, der mehr in Richtung des Anime geht als in Richtung des Stils, den sie letztendlich gewählt haben. Obwohl es kein hässliches Spiel ist, fand ich die Grafik etwas langweilig - vor allem im Vergleich zu all den Zwischensequenzen, die einen ausgeprägten Charme haben.

In Sachen Sound fällt auf, dass der Soundtrack der Serie zum Einsatz kommt. Es ist wiedererkennbar, nostalgisch und passt zu den Bildern. Wie die Show ist auch sie sehr jazzig und charmant, auch wenn es ihr manchmal an etwas mehr Abwechslung in der Länge mangelt. Bei den Synchronsprechern gibt es leider einen großen Qualitätsunterschied. Zu Beginn habe ich mich für die englische Synchronisation entschieden, die sich leider sehr hölzern anfühlte. Ich war dankbar, dass es möglich war, auf die japanische Synchronisation umzusteigen, die in Leistung und Gefühl deutlich besser war. Zugegebenermaßen war es schwieriger, die ganzen Dialoge zu lesen, vor allem in Kombination mit der Tatsache, dass alles einen umbringen will - aber ich hatte das Gefühl, dass es ein notwendiges Übel für das Erlebnis war.

Man spürt die Liebe zum Ausgangsmaterial.

Space Adventure Cobra: The Awakening ist ein gemütliches, nostalgisches Plattformspiel, das viele Fans des Anime begeistern wird. Es ist charmant, macht Spaß und zeigt eine klare Liebe zum Ausgangsmaterial. Es gibt jedoch Dinge, die ich mir gewünscht hätte, wenn man sie geändert oder anders gemacht hätte, wie z.B. die Möglichkeit, gleichzeitig zu rennen und zu zielen oder mehr Abwechslung in Bezug auf Feinde und Gameplay zu bieten. Auch beim Spiel selbst hätte ich mir einen anderen Stil gewünscht, was aber durch den umfangreichen Einsatz von Material aus der TV-Serie deutlich ausgeglichen wird, so dass ich es bis zu einem gewissen Grad verzeihen kann.

Zusammenfassend denke ich, dass es ein gutes Spiel ist, von dem ich glaube, dass es sowohl Fans der Serie als auch Fans des Genres unterhalten kann, auch wenn es hier und da noch etwas Feinabstimmung brauchte. Vor allem aber ist es ein Spiel, das uns daran erinnert, warum Cobra immer noch so ein ikonischer und zeitloser Held ist – auch wenn ich ihn persönlich im Anime-Format bevorzuge. Jetzt ist es also einfach Zeit für ein weiteres Rewatching.