Soziales Experiment The Walking Dead: Last Mile exklusiv für Facebook-Nutzer geplant

Skybound Entertainment arbeitet mit einer Firma namens Genvid Entertainment zusammen an einem neuen Projekt im Universum von The Walking Dead. Die Verantwortlichen bezeichnen The Walking Dead: Last Mile als "gewaltiges, interaktives Live-Event", das zur Hälfte ein Spiel und zur anderen Hälfte eine Mitmach-TV-Show sei. Die Facebook-Nutzer werden primär angesprochen, denn Last Mile findet exklusiv auf der Social-Media-Plattform von Meta statt. Offenbar ist angesetzt, dass die Community zusammen über Entscheidungen abstimmt, um den Verlauf der Ereignisse zu beeinflussen. Genauere Informationen werden bis zum Sommer erwartet, denn in der zweiten Jahreshälfte soll die Aktion starten.