Sowohl Nacon als auch Fanatec haben den Preis für ihre günstigsten Simracing-Kits gesenkt

Nacon stellt seit vielen Jahren viele solide und zuverlässige Zubehörteile für uns Gamer her, darunter Controller, Headsets, Mäuse und alles dazwischen, und im März dieses Jahres haben sie auch mit dem Verkauf von Sim-Racing-Ausrüstung unter der Marke Revosim begonnen. RS Pure ist der Name ihrer 9 Nm starken Lenkradbasis mit Direktantrieb (plus Rad) und ihre Wägezellenpedale sind in der Regel beim Kauf eines Lenkrads enthalten, das jetzt auch sehr stark reduziert wurde. Sie erhalten das Revosim RS Pure-Paket von Nacon mit Lenkradbasis, Lenkrad und Wägezellenpedalen für 699 £. Es handelt sich natürlich um ein sehr attraktives Bundle, das nur für eine begrenzte Zeit verkauft wird. Der deutsche Sim-Racing-Riese Fanatec hat jedoch auch den Preis für eines seiner Einstiegspakete gesenkt, das das aktuelle Angebot von Nacon locker schlägt. Sie erhalten den CSL DD mit dem WRC-Lenkrad und den CSL-Pedalen jetzt für 499 £.

