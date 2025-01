Sowohl Männer als auch Frauen bevorzugen jüngere Partner

HQ

Neue Forschungen haben den traditionellen Glauben an Dating-Vorlieben auf den Kopf gestellt. Entgegen der landläufigen Meinung bewerten sowohl Männer als auch Frauen jüngere Partner nach Blind Dates eher als begehrenswert, so eine Studie, die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde. Die Studie analysierte die Antworten von über 6.000 Teilnehmern und stellte fest, dass jüngere Dates häufiger bevorzugt wurden, obwohl Frauen dazu neigen, zu sagen, dass sie ältere Männer bevorzugen. Die Psychologen, die hinter der Studie standen, waren überrascht, da sie erwarteten, dass der globale Trend zu älteren Männern in Beziehungen die Vorlieben beider Partner widerspiegelt. Die Studie zeigt, dass der Altersunterschied in Ehen zwar immer noch weit verbreitet ist – Männer sind im Durchschnitt ein paar Jahre älter –, aber beide Geschlechter sich insgeheim mehr zur Jugend hingezogen fühlen, wenn auch nur subtil. Könnte diese Vorliebe für jüngere Partner also tatsächlich universeller sein, als wir dachten?

Haben Sie diese Ergebnisse überrascht?

