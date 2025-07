Sowohl Halo 4 als auch Halo 5 haben sich fast 10 Millionen Mal verkauft

HQ

Halo 4 wurde für die langweiligen Gegner, die die Covenant ersetzen sollten, kritisiert und als zu Call of Duty -inspiriert wahrgenommen. Darüber hinaus gab es in der Kampagne auch Quick-Time-Events, was vielen sehr missfiel.

Pünktlich zu Halo 5: Guardians erkannte 343 Industries (jetzt Halo Studios), dass wir aus irgendeinem Grund nicht mehr als Master Chief spielen wollten und ersetzten ihn weitgehend durch Spartan Locke, von dem wir plötzlich erwarteten, dass er sich auf die gleiche Weise um ihn kümmerte. Darüber hinaus haben sich die Entwickler dafür entschieden, den lokalen Koop-Modus zu entfernen, etwas, das schon immer ein fester Bestandteil der Serie war.

Aber trotz dieser Kritik und der Wahrnehmung, dass viele der Halo überdrüssig sind, scheint es, dass die Fans immer noch da sind. Über Bluesky weist Timur222 nun darauf hin, dass ein ehemaliger Lead Designer von 343 Industries über LinkedIn verrät, dass sowohl Halo 4 als auch Halo 5: Guardians jeweils "fast 10 Millionen Einheiten" verkauft wurden.

Kurz gesagt, es scheint, dass Halo immer noch viele Spieler anzieht, die die Abenteuer kaufen, obwohl die Fans nicht ganz zufrieden sind. Wenn also Halo Studios einfach etwas wirklich Gutes liefern kann, gibt es nichts, was ein großartiges Comeback des größten Spartan Kriegers der Welt verhindert.