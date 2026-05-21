Southampton verliert Berufung nach einem "Spygate"-Vorfall und riskiert weitere Sanktionen und Geldstrafen durch den FA

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Southampton wurde die Berufung zur Wiederaufnahme im Championship Play-off-Finale am Samstag gegen Hull verweigert, nachdem sie wegen des 'Spionagegates' vom Platz gestellt wurden und zugaben, während des Trainings heimlich drei ihrer Gegner gefilmt zu haben. Die EFL (English Football League) teilte am Mittwoch in einer Erklärung mit, dass ihr Schiedsgericht ihre Berufung abgewiesen habe und "infolgedessen bleibt die ursprüngliche Sanktion in Kraft: Ausschluss aus dem Play-off-Spiel zum Aufstieg in die Premier League und ein Abzug von vier Punkten für die nächste Saison in der Championship.

Darüber hinaus hat der FA (Fußballverband), nachdem der EFL-Prozess abgeschlossen ist, eine eigene Untersuchung eingeleitet, die zu weiteren individuellen und kollektiven Sanktionen gegen den Verein führen könnte, der seine Schuld eingestand, aber die Strafe für den Entzug des Championship-Playoff-Spiels als unverhältnismäßig bezeichnete.

Die FA-Cup-Untersuchung wird wahrscheinlich zu Bußgeldern für die Personen führen, die die Spieler von drei Vereinen (Middlesborough, Oxford United und Ipswich Town) während des Trainings filmen, um Einblicke in ihre Strategien zu gewinnen und einen unfairen Vorteil zu erhalten.

Die BBC berichtet, dass bei den Olympischen Spielen 2024 die Trainerin der kanadischen Frauenfußballmannschaft, ihre Assistentin und ihre Teamanalystin von der FIFA für ein Jahr gesperrt wurden und das Team sechs Punkte abgezogen hat, weil sie eine Drohne zur Ausspionierung von Gegnern benutzt hatten.

Am Samstag spielt Middlesborough, das zunächst im Halbfinale von Southampton ausgeschieden war, im Wembley-Stadion gegen Hull City, um in die Premier League aufzusteigen, beginnend um 15:30 Uhr BST.