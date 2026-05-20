Southampton hält ihren Ausschluss aus den Championship-Play-offs für unverhältnismäßig, nachdem sie rivalisierende Teams ausspioniert hatten

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Southampton, das im vergangenen Jahr den frühesten Abstieg in der Geschichte der Premier League erlitt, belegte den vierten Platz in der Championship, wurde aber aus den Play-offs ausgeschlossen, um in die Premier League aufzusteigen, und in der nächsten Saison wurden auch vier Punkte in der Championship abgezogen. Sie nennen es "Spygate": Sie wurden dabei erwischt, wie sie rivalisierende Teams Oxford, Ipswich und Middlesbrough ausspionierten (unautorisierte Aufnahmen des Trainings ihrer Gegner).

Southampton gab zu, "mehrere Verstöße gegen EFL-Vorschriften im Zusammenhang mit der unautorisierten Aufnahme von Trainings anderer Clubs" begangen zu haben. Der Club gesteht die Schuld zu, wird aber gegen die Strafe Berufung einlegen, da sie für unverhältnismäßig gehalten wird. Geschäftsführer Phil Parsons entschuldigte sich bei den anderen beteiligten Vereinen "und vor allem bei den Southampton-Fans", die "Besseres vom Verein verdient hätten", sagte aber, dass das, was passiert ist, zwar ein Grund zur Strafe sei, sie aber "keine Strafe akzeptieren können, die in keinem Verhältnis zur Straftat steht".

Southampton besiegte Middlesborough im Halbfinale der Play-offs mit insgesamt 1:0 und qualifizierte sich damit für das Play-off-Finale gegen Hull, das als wertvollstes Spiel der Welt gilt, da der Sieger einen enormen finanziellen Aufschwung von den Sendern für seine Teilnahme in der Premier League erhält (die bald neu gegründet wird). Southampton wurde jedoch ausgeschlossen und Middlesborough wird das letzte Play-off-Spiel am Samstag im Wembley-Stadion bestreiten.

Southamptons Berufung wird laut BBC von einem unabhängigen Schiedsgericht der Liga verhandelt, das argumentiert, dass ähnliche Fälle nicht so harte Strafen erhielten, obwohl sie vor der EFL-Einführung von Regulation 127 lagen, die es jedem Verein verbietet, innerhalb von 72 Stunden nach einem geplanten Spiel zwischen den beiden Vereinen die Trainingseinheit eines anderen Vereins zu beobachten oder zu beobachten.