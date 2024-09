South Park wird nicht versuchen, über die Wahlen 2024 zu berichten

HQ

South Park ist eine der interessantesten aktuellen Karikaturen, die es gibt. Da es dank der sehr einfachen Animation nicht lange dauert, kann es sehr schnell sein, mit Trends und heißen Themen Schritt zu halten.

Fans der Serie erwarten das Gleiche von Trey Parkers und Matt Stones Kreation, aber sie werden einem politischen Thema ausweichen, wenn die Serie zurückkehrt. Die Präsidentschaftswahlen 2024 heizen sich rasant zu, aber South Park werden dieses Mal keinen der beiden Kandidaten ins Visier nehmen.

Im Gespräch mit Vanity Fair sagten Trey Parker und Matt Stone, wie schwierig es ist, South Park durch eine Präsidentschaftswahl zu bringen. "Wir haben versucht,South Park durch vier oder fünf Präsidentschaftswahlen zu bringen, und es ist so schwer, es zu tun - es ist so ein Gedankenchaos, und es scheint, als ob es eine übergroße Bedeutung hat", sagte Stone. "Natürlich ist es verdammt wichtig, aber es nimmt irgendwie alles in Besitz und wir haben einfach weniger Spaß."

Parker fügt hinzu: "Ich weiß nicht, was wir noch über Trump sagen könnten."

Werbung:

Glaubst du, dass South Park sich zu diesen wichtigen politischen Themen äußern sollte?