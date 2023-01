South Park Teaser-Trailer enthüllt, dass Staffel 26 im Februar beginnt

HQ

Während die letztjährige Staffel von South Park die zweitkürzeste aller Zeiten war, haben Matt Stone und Trey Parker mit Freunden dies irgendwie wettgemacht, indem sie uns auch zwei lustige Filme gaben. Es ist jedoch sechs Monate her, seit South Park: The Streaming Wars Part 2, so dass diejenigen von uns, die die Serie immer noch mögen, lange gewartet haben. Glücklicherweise hat das Warten bald ein Ende.

Comedy Central hat uns einen Teaser-Trailer zur Verfügung gestellt, der bestätigt, dass die 26. Staffel von South Park irgendwann im Februar beginnen soll, und man kann mit Sicherheit sagen, dass sie nicht vor dem geliebten Hinternhumor der Show zurückschrecken und dem armen Butters böse Dinge antun wird.