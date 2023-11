South Park Snow Day bekommt einen Gameplay-Trailer

HQ

Obwohl es nicht wie der Nachfolger von The Stick of Truth (2014) und The Fractured but Whole (2017) aussieht, nach dem so viele von uns gefragt haben, denken wir immer noch, dass das kommende Koop-Third-Person-Abenteuer South Park: The Fractured but Whole nach viel Spaß aussieht.

Es wird zu einem reduzierten Preis (29,99 € / 24,99 £) mit einer geplanten Premiere im Frühjahr 2024 veröffentlicht und lässt uns als neues Kind in South Park spielen. Ein brandneuer Trailer zeigt viel Gameplay und verrät auch, dass wir viele bekannte Gesichter treffen werden.

Schauen Sie es sich unten an.