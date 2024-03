South Park: Snow Day

HQ

Die Stadt South Park versinkt erneut im Chaos in Snow Day, der neuesten Videospieladaption der Zeichentrickserie, die von Question Games entwickelt wurde. Abweichend von den traditionelleren RPG-Wurzeln der Vorgänger Stick of Truth und The Fractured but Whole ist Snow Day ein Roguelike-Brawler, der mit bis zu vier Spielern gespielt werden kann. Es ist auch bemerkenswert, dass es das erste 3D-Spiel istSouth Park, das in den letzten zwei Jahrzehnten veröffentlicht wurde.

Snow Day knüpft direkt an die Ereignisse der beiden vorherigen South Park RPGs an. Hier hat ein heftiger Schneesturm die titelgebende Stadt verschlungen, was dazu führte, dass die Schule ausfiel und die Einwohner in einen Klopapier-Kaufrausch verfielen. Da die Schule vorbei ist, kehren die Jungs zu ihren Dungeon and Dragons -inspirierten Eskapaden zurück, aber sie sind gezwungen, ein anderes Fantasy-Spiel zu spielen, nachdem das neue Kind (der Spieler) wieder op geworden ist. Die Geschichte verfolgt einen Back-to-Basics-Ansatz, der sich auf die Fantasien der Kinder konzentriert und nicht auf politische Satire.

Während ich die Art und Weise, wie die Entwickler die Grafik der Serie und die 3D-Präsentation von Snow Day miteinander vermischt haben, absolut geliebt habe, fand ich, dass sich die Geschichte ziemlich hauchdünn und uninspiriert anfühlte. Zwischensequenzen sind in den Story-Kapiteln minimal und die Dinge nehmen in der zweiten Hälfte eine unglaublich vorhersehbare Wendung, die sich nicht clever oder lustig anfühlte. Das ist etwas, worüber sich sogar das Spiel lustig macht, wenn Sie eine Trophäe/Errungenschaft namens Inevitable Betrayal freischalten.

Obwohl die Story ziemlich schwach ist, gab es ein paar Momente, die mich als großer Fan der Serie zum Schmunzeln brachten. Momente, in denen Stans Vater Randy ihn in seinem Bosskampf unterstützte, um seinen Toilettenpapiervorrat zu verteidigen, oder die Jungs, die die Spielregeln im Laufe der Zeit neu erfanden, waren urkomisch, aber diese Momente waren rar gesät.

Wie bereits erwähnt, ist Snow Day ein kooperativer Brawler, der mit bis zu vier Spielern gespielt werden kann. Zum Glück für diejenigen, die alleine spielen, ist die KI ziemlich kompetent, wenn es darum geht, an deiner Seite zu kämpfen und dir zu helfen, dich nach einem Sturz im Kampf zu erholen. Es gibt auch die Möglichkeit, sich zufälligen Spielern (oder Randos) im Online-Koop anzuschließen, aber seltsamerweise ist der lokale Koop-Modus nicht verfügbar, was sich wie eine echte verpasste Gelegenheit anfühlt, wenn man bedenkt, dass das Spielen als Gruppe unerlässlich ist.

Wenn es zum Kampf kommt, erhältst du eine Nahkampfwaffe, eine Fernkampfwaffe und zwei Spezialkräfte, die du einsetzen kannst, sobald deine Pissed Off Anzeige voll ist. Diese Kräfte beinhalten viele lustige Anspielungen auf die Serie und bieten den Spielern sowohl defensive als auch offensive Vorteile. Die Cheesing-Kraft sorgt zum Beispiel dafür, dass sich Feinde vorübergehend gegenseitig angreifen und die Furzflucht kann genutzt werden, damit man sich urkomisch in Sicherheit bringen kann, wenn es zu viel wird.

Snow Day hebt sich von typischen Brawlern durch ein kartenbasiertes System ab, das für Abwechslung sorgt. Während deines Laufs werden dir Karten angeboten, die die Stärke deiner Angriffe und Spezialfähigkeiten verbessern können, und diese können mit Toilettenpapierrollen, die du erhältst, verbessert werden. Es gibt auch spezielle Bullshit-Karten, die dir und deinem Gegner spezielle begrenzte Kräfte verleihen, die aber nur eine Handvoll Male verwendet werden können. Meine Lieblingskarten waren solche, mit denen ich Laser aus meinen Augen schießen konnte, und eine andere, die mich in einen Riesen verwandelte.

Es gibt einige interessante Ideen mit den kartenbasierten Mechaniken, aber insgesamt fand ich den Kampf eine langweilige Plackerei. Du verbringst die meiste Zeit damit, dich durch die gleiche Gruppe von Erstklässlern zu hacken und aufzuschlitzen, indem du den quadratischen Knopf immer und immer wieder spammst. Du verdienst keine EP, indem du Wellen von Gegnern besiegst, und sie lassen nichts wie neue Waffen oder ausrüstbare Perks fallen, so dass sich das wiederholte Grinden, ihnen über den Kopf zu schlagen, nie erfüllend anfühlt.

Das Spiel tut auch sehr wenig, um die Action während seiner erbärmlich kurzen Story-Kampagne mit fünf Kapiteln zu variieren. Den Großteil deines Spieldurchlaufs verbringst du damit, von einem Gebiet zum nächsten zu laufen, um Wellen von respawnenden Feinden zu beseitigen, bis du endlich weiterkommst. Snow Day versucht gelegentlich, die Dinge aufzupeppen, indem man während eines Hinterhalts ein bestimmtes Gebiet verteidigen oder eine zufällige Auswahl an Gegenständen sammeln muss, aber das sind leider seltene Vorkommnisse.

Mit den Schöpfern Matt und Trey, die die Zügel bei Projekten wie Stick of Truth und The Fractured but Whole in die Hand nahmen, schien es, als läge das dunkle Zeitalter der South Park -Spiele hinter uns, aber leider markiert Snow Day einen bedeutenden Schritt zurück für die Serie. Die Geschichte mit fünf Kapiteln fühlt sich aufgrund des uninspirierten Drehbuchs und des langweiligen und sich wiederholenden Gameplays viel länger an, als sie sollte. Vor diesem Hintergrund ist das Spiel selbst für die hartgesottensten Fans eine harte Empfehlung.