South Park Macher tun sich mit Kendrick Lamar für seltsamen neuen Film zusammen

Trey Parker und Matt Stone, die Schöpfer von South Park, sind dafür bekannt, dass sie nichts unversucht lassen, wenn es um ihre komödiantischen Bemühungen geht. Ihre langjährige Zeichentrickserie wurde gleichermaßen gelobt und kritisiert für ihre Bereitschaft, jedes Thema zu kommentieren und sich darüber lustig zu machen, ohne sich zurückzuhalten.

Jetzt tauchen sie in einen neuen Musicalfilm ein und arbeiten dabei an der Seite des Rappers Kendrick Lamar. Auf der CinemaCon wurde enthüllt (danke, DiscussingFilm), dass sich das neue Musical von Parker, Stone und Lamar um einen Mann drehen wird, der als Sklavendarsteller arbeitet und erkennt, dass die Vorfahren seines weißen Partners einst seinen besaßen.

Wenn dies jemand anderes als Parker und Stone wäre, können wir uns vorstellen, dass nur wenige auch nur in die Nähe des Projekts kommen würden, aber die beiden haben in der Vergangenheit mit Musicals Erfolg gehabt. Das Buch Mormon gewann mehrere Tony Awards, unter anderem für das beste Musical, es besteht also immer die Möglichkeit, dass sie wieder auf Gold stoßen.