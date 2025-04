South Park kehrt mit Saison 27 im Juli zurück

HQ

In letzter Zeit wurde unsere Nachfrage nach South Park hauptsächlich durch eine Reihe von Kurzfilmen befriedigt. Aber jetzt ist es fast wieder Zeit für echte Episoden, denn am 9. Juli startet die 27. Staffel. Jetzt haben die Macher einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht, der zeigt, was uns erwartet - und er wird anscheinend, wie üblich, alltägliche Ereignisse enthalten, die auf die ganz besondere Art und Weise von Trey Parker und Matt Stone interpretiert werden.

Schauen Sie sich das Video unten an.