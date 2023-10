South Park enthüllt neuen Trailer für kommendes Special mit dem Titel "Joining the Panderverse"

South hat einen urkomischen neuen Trailer für sein kommendes Special mit dem Titel "Joining the Panderverse" veröffentlicht. In dem Special, das am 27. Oktober ausgestrahlt wird, werden Stan, Kyle, Kenny und Cartman als weibliche Versionen als sie selbst auftreten.

In der offiziellen Synopsis der Episode heißt es: "Cartmans zutiefst verstörende Träume deuten auf das Ende des Lebens hin, das er kennt und liebt. Die Erwachsenen in South Park ringen auch mit ihren eigenen Lebensentscheidungen, da das Aufkommen von KI ihre Welt auf den Kopf stellt."

Das kommende Special ist der erste neue Inhalt, den wir seit dem Ende der 26. Staffel der Serie im März von South Park gesehen haben. Die sechsteilige Staffel enthielt Episoden, die auf ChatGPT, japanischen Toiletten sowie Prinz Harry und Meghan Markle basierten.

Den neuen Trailer könnt ihr euch unten ansehen: