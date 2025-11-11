South Park Creators mag weder Woke-Krieger noch MAGA-Wahnsinn

HQ

Linke und Rechte schwadronieren in diesen Tagen oft über Zensur und Cancel Culture, wobei beide Seiten behaupten, für Offenheit zu stehen, und ihren Gegnern vorwerfen, die Debatte zum Schweigen bringen zu wollen. Gleichzeitig wollen sie aber seltsamerweise verhindern, dass ihre Gegner ihre Meinung auf verschiedene Weise äußern, sehen aber nicht die Ironie darin.

Eine Serie, die es geschafft hat, das tückische Debattenklima unbeschadet zu überstehen, obwohl sie allen Seiten schwere Schläge versetzt hat, ist South Park . Film- und Serienmacher werden immer vorsichtiger, während die Macher von South Park genau das Gegenteil zu tun scheinen. Und während sie oft von einer Seite kritisiert werden, werden sie meist kurz darauf wieder geliebt, wenn sie sich jemand anderem zuwenden.

Die aktuelle Saison wurde, wie so vieles in den Medien, von Präsident Trump dominiert. Und wenn Sie die Show verfolgt haben, wissen Sie, dass sie schlimmere Ohrfeigen ausgeteilt hat als je zuvor, was dazu führt, dass sich viele fragen, wie sie in diesem Medienklima überhaupt so weitermachen können, wie sie es tun. Einer der Schöpfer von South Park, Trey Parker, kommentiert ihren Ansatz in einem Interview mit Variety:

"Es ist, als ob die Regierung einem einfach ins Gesicht schaut, wo immer man hinschaut. Ob es die tatsächliche Regierung ist oder ob es all die Podcaster und die TikToks und die YouTubes und all das sind, und es ist einfach alles politisch und politisch, weil es mehr als nur politisch ist. Das ist Popkultur."

Heute feiern Trumps Kritiker das, aber vor ein paar Jahren war es die Woke-Kultur, die gnadenlos angegriffen wurde, und der Ton war damals ein anderer, wobei die rechte Seite stattdessen dazu neigte, zu jubeln:

"Wir sind einfach sehr bodenständig. Über alle Extremisten, egal welcher Art, machen wir uns lustig. Wir haben das jahrelang mit dem Woke-Ding gemacht. Das fand wir urkomisch. Und das ist urkomisch für uns."

Er ist zuversichtlich, dass South Park die Trump-Regierung überleben wird, und kommt zu dem Schluss, dass dies nur eine Phase ist und dass sich die Dinge in Zukunft wieder zurückdrehen werden:

"Weißt du, nächstes Jahr wird es anders sein. Wenn es eine Sache gibt, die wir wissen, dann ist es, dass unsere Show viel länger sein wird als [Trumps Regierung]. Also müssen wir das jetzt einfach machen."

Was hältst du von South Park und den Schöpfern Matt Stone und Trey Parker, die offen daran denken, das zu kritisieren, was sie als Absurditäten empfinden, unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit?