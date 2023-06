South of the Midnight lässt sich für seine Präsentation von Arcane inspirieren

Xbox weiß sicherlich, wie man die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zieht. Die ersten Spiele, die auf dem Xbox Showcase erschienen sind, waren in ihren Cinematic-Trailern ziemlich auffällig, auch wenn wir absolut nichts von ihren Gameplay-Systemen gesehen haben.

Wir haben jedoch einige interessante Details über South of Midnight, das neue Xbox-Exklusivspiel von Compulsion Games, zu sehen bekommen.

In dem kurzen Trailer, der uns gezeigt wurde, sehen wir bereits eine weibliche Protagonistin auf der Jagd nach einer riesigen Kreatur, die sie in Angriff nimmt, indem sie einen seltsamen Lichtstrang aus einem Kreisel zieht, während diese traditionelle Cajun-Musik von der südlichen Ostküste der Vereinigten Staaten gespielt wird, vielleicht ein Hinweis darauf, dass sie auf ihrer Tradition und Folklore basieren wird. Außerdem sah die Animation aus, als wäre sie direkt aus einer Episode von Fortiches Arcane-Serie entnommen.

Im Moment wurde nur bestätigt, dass es für PC und Xbox erscheinen wird, aber South of the Midnight hat kein Veröffentlichungsdatum in Sicht.