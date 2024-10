South of Midnight zeigt mehr von den seltsamen Orten, die Sie besuchen werden

HQ

Vor zwei Wochen haben wir berichtet, dass Compulsion Games neue Umgebungen aus ihrem kommenden South of Midnight zeigen wird, das 2025 Premiere feiern soll.

Das Abenteuer spielt in einer Fantasy-Interpretation des tiefen Südens der USA und ist als Titel von Compulsion Games sehr, sehr gut gestaltet. Beim letzten Mal ging es vor allem um verschiedene Arten von Natur, aber in vier neuen Bildern, die über Instagram geteilt wurden, scheint der Fokus stattdessen auf Gebäuden zu liegen.

Wir sehen eine "verlassene Cajun-Community", aber auch die von New Orleans inspirierte "Town on the Tapestry" und ein viktorianisches Sommerhaus.

Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, all das zu erkunden, und hoffen, dass ein Veröffentlichungsdatum nicht mehr allzu weit entfernt ist, wenn man bedenkt, wie viel diese Bilder tatsächlich über das Abenteuer verraten. South of Midnight wird für PC und Xbox Series S/X verfügbar sein - und ist im Game Pass enthalten.