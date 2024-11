South of Midnight Veröffentlichungsmonat wurde möglicherweise versehentlich angezeigt

HQ

Wir hatten in den letzten Tagen viele Neuigkeiten über South of Midnight, nachdem eine lange Dokumentation über die Entwicklung veröffentlicht wurde (die ihr euch unten ansehen könnt), sowie weitere Informationen, die in Interviews enthüllt wurden. Dadurch haben wir nun viel mehr Einblick in das scheinbar skurrile Action-Adventure, das uns eine Fantasy-Version des amerikanischen tiefen Südens erkunden lässt.

Was wir jedoch nicht wissen, ist, wann es veröffentlicht wird. Xbox Game Studios wollte nicht präziser sein, als zu sagen, dass es im Jahr 2025 erscheinen wird, aber vielleicht haben wir dank eines möglichen Fehlers einen viel besseren Hinweis auf das Veröffentlichungsdatum. Microsoft, Compulsion Games und Cook and Becker haben eine massive Vinyl-Edition mit der Musik aus dem Spiel angekündigt.

Es heißt The Art & Music of South of Midnight Box Set und wird auf der Website von Cook and Becker wie folgt beschrieben:

"The Art and Music of South of Midnight Box Set besteht aus einem atemberaubenden 160-seitigen Artbook mit Goldfolie und vergoldeten Rändern und einer Zwei-LP-Vinyl mit dem vollständigen Soundtrack des Spiels, präsentiert in einem wunderschönen Gatefold – alles mit originalen Konzeptzeichnungen und Designs aus der Produktion des Spiels. Um die magische und mysteriöse Welt der Heldin Hazel weiter zu erweitern, enthält das Set ein wunderschönSouth of Midnight es Comicbuch des preisgekrönten Künstlers Rob Guillory, ein Kunstwerk auf Metall und einen Big Game Tours Kühlschrankmagneten mit einem Alligator und einem Luftkissenboot."

Zuvor hieß es, dass diese riesige Vinyl-Sammlung am 30. April 2025 veröffentlicht werden würde, aber nachdem die Leute in den Medien (z. B. Pure Xbox und VGC ) und in den sozialen Medien darauf aufmerksam gemacht hatten, wurde sie auf mysteriöse Weise entfernt. Unsere Theorie ist, dass das Label einfach nicht wusste, wie knifflig Dates in der Spielewelt sind, und sie wurden gebeten, die Informationen so schnell wie möglich zu entfernen.

Da der Soundtrack und ein dickes Artbook wahrscheinlich nicht lange vor der Veröffentlichung des Spiels veröffentlicht werden, bedeutet dies wahrscheinlich, dass South of Midnight im März oder April veröffentlicht wird.