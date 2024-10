South of Midnight Umgebungen, die zum ersten Mal angezeigt werden

HQ

Während des Xbox Games Showcase im vergangenen Sommer konnten wir uns endlich zum ersten Mal das Gameplay des kommenden South of Midnight ansehen. Dieser von Compulsion Games entwickelte Titel bietet ein Action-Adventure, das in einer Gothic-Fantasy-Interpretation des amerikanischen tiefen Südens spielt.

Wann genau es erscheinen wird, wissen wir nicht, aber es wurde zumindest für eine Premiere im Jahr 2025 für PC und Xbox Series S/X (und Game Pass) bestätigt. Und es scheint, dass die Entwicklung gut voranschreitet, denn ohne viel Tamtam kündigte Compulsion Games vor einigen Tagen an, dass sie "einige der verschiedenen Regionen von South of Midnight, die jeweils direkt von echten Deep South-Standorten inspiriert sind" via Instagram enthüllen werden.

Und dieses Versprechen haben sie gehalten. In den letzten Tagen haben sie drei Konzeptbilder veröffentlicht, die unter anderem ein verlassenes Sägewerk und einen scheinbar sehr unwirtlichen Sumpf zeigen. Schauen Sie sich die Bilder unten an, und Sie können die Beschreibungen in den jeweiligen Instagram-Posts lesen.

