South of Midnight ist Gold geworden

Es gibt ein paar große Spiele, die nächsten Monat erscheinen werden, aber für Xbox gibt es vielleicht kein größeres Beispiel als das von Compulsion South of Midnight. Das Action-Adventure-Spiel, das in einer vom amerikanischen Süden inspirierten Welt spielt, soll am 8. April für PC und Xbox Series X/S erscheinen (als Veröffentlichung am ersten Tag auf Game Pass ), und da dies näher rückt, wurde gerade enthüllt, dass das Spiel Gold erhalten hat und bereit für die Veröffentlichung ist.

Wie in einem Xbox Wire-Beitrag bestätigt, wurde uns mitgeteilt, dass das Spiel den Entwicklungsmeilenstein "Gold" erreicht hat und dass dies mit dem Soundtrack des Titels übereinstimmt, der auf Musik-Streaming-Diensten verfügbar gemacht wird.

Konkret fügt der Xbox Wire -Beitrag hinzu: "South of Midnight war gerade Gold geworden, da die Entwicklung vor dem globalen Veröffentlichungsdatum des Spiels am 8. April abgeschlossen war."

Wenn Sie also Grund hatten, daran zu zweifeln, dass South of Midnight in letzter Minute eine Verzögerung erleiden und den geplanten Starttermin verpassen wird, können Sie sich jetzt beruhigt zurücklehnen.

Werden Sie nächsten Monat South of Midnight auschecken?