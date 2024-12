South of Midnight in einem actiongeladenen Gameplay-Clip gezeigt Ist es nicht an der Zeit, dass Sie jetzt das Startdatum bekannt geben, Microsoft?

HQ South of Midnight hat noch kein Veröffentlichungsdatum, außer dass es 2025 für PC und Xbox (und Game Pass) erscheinen wird, aber wir glauben, dass es gutes Potenzial hat, eher früher als später veröffentlicht zu werden. Wir stützen uns zum Teil auf einen Leak, der letzten Monat aufgetaucht ist, aber vielleicht vor allem auf die Tatsache, dass Entwickler Compulsion Games weiterhin häufig sowohl Bilder als auch Gameplay aus dem Spiel teilt. Jetzt haben wir einen Clip, der einen Kampf gegen zwei okkulte Kreaturen zeigt, der uns auch das schöne Sounddesign genießen lässt. Schauen Sie sich den kurzen Videoclip unten an, direkt von Instagram. Außerdem fügen wir einen Beitrag mit einem Bild der fiktiven Sängerin Jolene hinzu (wir glauben, erraten zu können, auf welchem Country-Star sie basiert...), die wir während des Abenteuers treffen werden.