Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
News
South of Midnight

South of Midnight gewinnt den Hauptpreis bei Games for Change 2026

Die vollständige Liste der Preisträger wurde bekannt gegeben.

HQ

Vor etwas mehr als einem Monat teilte die gemeinnützige Organisation Games for Change die vollständige Liste der Kategorien und Nominierten für die Preisverleihung 2026, die sie am 21. Juli in New York ausrichtete. Diese Zeremonie ist gerade zu Ende gegangen, sodass wir nun die verschiedenen Trophäengewinner in den 14 Kategorien kennen.

Für das diesjährige Event gab es keine mehrfachen Gewinner, wobei die Haupttrophäe an Compulsion Games für South of Midnight ging, wobei der kreative Action-Adventure-Titel die Auszeichnung Experience of the Year erhielt. Ansonsten gab es mehrere bekannte Namen, darunter Roger, Consume Me, EA Sports FC 26 und mehr.

Die vollständige Liste der Gewinner ist unten zu sehen.

Erfahrung des Jahres:


  • South of Midnight

Das Beste bei der Stärkung der Gemeinschaft:


  • Wieder geplündert

Bestes bei Umweltauswirkungen:


  • Faceminer

Bestes im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden:


  • ARWell Pro

Best in Impact:


  • Und Roger

Das Beste im Lernen:


  • Die dunkelsten Akten

Bestes im Bereich XR und aufstrebende Medien:


  • Ein langer Abschied

Beste Erzählung:


  • Verzehr mich

Bestes plattformbasiertes Projekt:


  • Planetenplaner

Bestes Brett- oder Tabletop-Spiel für Impact:


  • Ciclo do Poder / Stromzyklus

Vanguard-Auszeichnung:


  • Jean Panattoni

Branchenführungsauszeichnung:


  • Thatgamecompany

Preisverleihung:


  • Spezialeffekt

Barrierefreiheitspreis:


  • EA Sports FC 26

South of Midnight

Ähnliche Texte

0
South of Midnight Score

South of Midnight

KRITIK. Von Ben Lyons

Compulsion bietet eine großartige kreative Prämisse, die leider fehlt, wenn es um das Gameplay geht.



Lädt nächsten Inhalt