South of Midnight gewinnt den Hauptpreis bei Games for Change 2026

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Vor etwas mehr als einem Monat teilte die gemeinnützige Organisation Games for Change die vollständige Liste der Kategorien und Nominierten für die Preisverleihung 2026, die sie am 21. Juli in New York ausrichtete. Diese Zeremonie ist gerade zu Ende gegangen, sodass wir nun die verschiedenen Trophäengewinner in den 14 Kategorien kennen.

Für das diesjährige Event gab es keine mehrfachen Gewinner, wobei die Haupttrophäe an Compulsion Games für South of Midnight ging, wobei der kreative Action-Adventure-Titel die Auszeichnung Experience of the Year erhielt. Ansonsten gab es mehrere bekannte Namen, darunter Roger, Consume Me, EA Sports FC 26 und mehr.

Die vollständige Liste der Gewinner ist unten zu sehen.

Erfahrung des Jahres:



South of Midnight



Das Beste bei der Stärkung der Gemeinschaft:



Wieder geplündert



Bestes bei Umweltauswirkungen:



Faceminer



Bestes im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden:



ARWell Pro



Best in Impact:



Und Roger



Das Beste im Lernen:



Die dunkelsten Akten



Bestes im Bereich XR und aufstrebende Medien:



Ein langer Abschied



Beste Erzählung:



Verzehr mich



Bestes plattformbasiertes Projekt:



Planetenplaner



Bestes Brett- oder Tabletop-Spiel für Impact:



Ciclo do Poder / Stromzyklus



Vanguard-Auszeichnung:



Jean Panattoni



Branchenführungsauszeichnung:



Thatgamecompany



Preisverleihung:



Spezialeffekt



Barrierefreiheitspreis: