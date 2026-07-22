News
South of Midnight
South of Midnight gewinnt den Hauptpreis bei Games for Change 2026
Die vollständige Liste der Preisträger wurde bekannt gegeben.
HQ
Vor etwas mehr als einem Monat teilte die gemeinnützige Organisation Games for Change die vollständige Liste der Kategorien und Nominierten für die Preisverleihung 2026, die sie am 21. Juli in New York ausrichtete. Diese Zeremonie ist gerade zu Ende gegangen, sodass wir nun die verschiedenen Trophäengewinner in den 14 Kategorien kennen.
Für das diesjährige Event gab es keine mehrfachen Gewinner, wobei die Haupttrophäe an Compulsion Games für South of Midnight ging, wobei der kreative Action-Adventure-Titel die Auszeichnung Experience of the Year erhielt. Ansonsten gab es mehrere bekannte Namen, darunter Roger, Consume Me, EA Sports FC 26 und mehr.
Die vollständige Liste der Gewinner ist unten zu sehen.
Erfahrung des Jahres:
- South of Midnight
Das Beste bei der Stärkung der Gemeinschaft:
- Wieder geplündert
Bestes bei Umweltauswirkungen:
- Faceminer
Bestes im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden:
- ARWell Pro
Best in Impact:
- Und Roger
Das Beste im Lernen:
- Die dunkelsten Akten
Bestes im Bereich XR und aufstrebende Medien:
- Ein langer Abschied
Beste Erzählung:
- Verzehr mich
Bestes plattformbasiertes Projekt:
- Planetenplaner
Bestes Brett- oder Tabletop-Spiel für Impact:
- Ciclo do Poder / Stromzyklus
Vanguard-Auszeichnung:
- Jean Panattoni
Branchenführungsauszeichnung:
- Thatgamecompany
Preisverleihung:
- Spezialeffekt
Barrierefreiheitspreis:
- EA Sports FC 26