South of Midnight erscheint Anfang 2026 für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2

Praktisch jedes Spiel im Portfolio von Xbox Game Studios kommt heutzutage auf andere Konsolen, es war also nur eine Frage der Zeit, bis South of Midnight seinen Weg finden würde. Jetzt haben wir eine bessere Vorstellung davon, wann.

Compulsion Games gibt bekannt, dass South of Midnight im Frühjahr 2026 auf PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Das bedeutet meist irgendwann zwischen März und Juli, daher klingt es so, als könnten die PC- und Xbox Series-Versionen ihr erstes Jubiläum feiern, bevor andere Plattformen die Möglichkeit haben, ein Spiel zu spielen, das Ben für ein gutes Spiel hält, das nicht das nötige Gameplay hat, um hervorzustechen.

South of Midnight ist für zwei Preise nominiert – Innovation in Accessibility und Games for Impact, bei den Game Awards, wenn die Hauptshow in 40 Minuten beginnt. Beide mit starken Konkurrenten, also wird die Zeit zeigen, ob die Kanadier es schaffen, mit ein oder zwei Statuen nach Hause zu gehen.