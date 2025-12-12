LIVE
HQ
logo hd live | The Game Awards
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Deutsch

      Einloggen
      Gamereactor
      News
      South of Midnight

      South of Midnight erscheint Anfang 2026 für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2

      Compulsions Spiel ist bei den Game Awards für zwei Auszeichnungen nominiert, daher ist es schön zu hören, dass bald mehr Leute es spielen werden.

      HQ

      Praktisch jedes Spiel im Portfolio von Xbox Game Studios kommt heutzutage auf andere Konsolen, es war also nur eine Frage der Zeit, bis South of Midnight seinen Weg finden würde. Jetzt haben wir eine bessere Vorstellung davon, wann.

      Compulsion Games gibt bekannt, dass South of Midnight im Frühjahr 2026 auf PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Das bedeutet meist irgendwann zwischen März und Juli, daher klingt es so, als könnten die PC- und Xbox Series-Versionen ihr erstes Jubiläum feiern, bevor andere Plattformen die Möglichkeit haben, ein Spiel zu spielen, das Ben für ein gutes Spiel hält, das nicht das nötige Gameplay hat, um hervorzustechen.

      South of Midnight ist für zwei Preise nominiert – Innovation in Accessibility und Games for Impact, bei den Game Awards, wenn die Hauptshow in 40 Minuten beginnt. Beide mit starken Konkurrenten, also wird die Zeit zeigen, ob die Kanadier es schaffen, mit ein oder zwei Statuen nach Hause zu gehen.

      South of Midnight

      Ähnliche Texte

      0
      South of Midnight Score

      South of Midnight

      KRITIK. Von Ben Lyons

      Compulsion bietet eine großartige kreative Prämisse, die leider fehlt, wenn es um das Gameplay geht.



      Lädt nächsten Inhalt