South of Midnight Entwickler sagen, dass Microsoft nicht versucht, generative KI in der Entwicklung voranzutreiben

HQ

Microsoft ist eines der weltweit führenden Technologieunternehmen und kann es sich daher nicht leisten, bei der Entwicklung und dem Einsatz von KI für die Zukunft nicht an vorderster Front zu stehen. Obwohl sie den Einsatz dieser Technologie für die Anwendung in Videospielen erforscht haben, scheint es nicht so, als würde sie die Ideen von Drehbuchautoren oder die Kunst menschlicher Designer ersetzen.

Dies kommt direkt von Guillaume Provost, dem Regisseur von Compulsion Games, dem Schöpfer des jüngsten South of Midnight, der sagt, dass Microsoft seine First-Party-Studios nicht dazu drängt oder ermutigt, die Technologie zu nutzen, und dabei betont, dass Compulsion auch keine Pläne hat, seine Technologie in Zukunft zu verwenden. In einem Interview mit Game Developer hatte Provost Folgendes zu sagen:

"Allein aufgrund der Art von Spielen, die wir machen, würde ich sagen, dass wir wahrscheinlich nicht das Studio sind, das KI am meisten einsetzen wird, und ich glaube nicht, dass das bei Microsoft irgendetwas stört. Die DNA unseres Studios ist es, Dinge in Handarbeit zu fertigen und sie wie handgefertigt wirken zu lassen, und das erfordert viel Handarbeit."

Trotzdem räumt der CEO von Compulsion ein, dass bestimmte Aspekte der Vorproduktion (wie z. B. die Erstellung von Storyboards) vom Einsatz von KI profitieren würden, selbst in einem Studio, das so "handgemacht" ist wie seines. Die Videospielindustrie, sagte er, habe sich schon immer auf eine "disruptive" Weise weiterentwickelt.

Glauben Sie, dass KI in der Industrie für technische Arbeiten eingesetzt wird, oder wird sich der Einsatz von generativer KI immer mehr durchsetzen?