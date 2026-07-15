South of Midnight Entwickler Compulsion Games nimmt Kontakt auf, um mit anderen Studios zusammenzuarbeiten

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Da in den letzten Wochen mehrere Studios den Schirm von Xbox Game Studios verlassen haben, erwarten wir eine Zeit großer Übergänge für Genres wie Ninja Theory, Double Fine, Undead Labs und Compulsion Games. Der South of Midnight Entwickler sucht bereits nach seinen nächsten Möglichkeiten, obwohl es so aussieht, als würde er kein neues Spiel eigenständig entwickeln.

Wie Compulsion Games auf LinkedIn veröffentlicht, sucht der Entwickler derzeit nach Zusammenarbeit und Unterstützung anderer Studios. "Wir laden Partner ein, das Talent und die Kreativität des preisgekrönten Teams hinter Sought of Midnight zu nutzen", heißt es in dem Beitrag. "Wir freuen uns darauf, die Entwicklung unvergesslicher Erlebnisse zu unterstützen, die Spieler auf der ganzen Welt begeistern und unterhalten."

Compulsion wird daher wahrscheinlich kein komplett eigenständiges Projekt machen, was verständlich ist, da es nicht mehr die Unterstützung eines Riesen wie Xbox hat. Die Entwicklung eines anderen Spiels zu unterstützen, ist vielleicht nicht der Weg, etwas zu schaffen, das sich einzigartig für Compulsion anfühlt, aber wenn es das Studio am Leben hält, wird es sicher eine starke Strategie für absehbare Zeit sein.