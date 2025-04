South of Midnight, Borderlands 3, Diablo III und vieles mehr auf dem Weg zum Game Pass

HQ

Game Pass Abonnenten haben bereits ein großartiges Jahr mit Titeln wie Ninja Gaiden II Black, Avowed und Atomfall genossen, und diesen Monat ist es Zeit für ein weiteres Schwergewicht am 8. April. Darüber hinaus werden in den nächsten zwei Wochen mehrere andere gute Titel hinzukommen. Hier ist, was in der ersten Aprilhälfte kommt (Spiele mit einem * werden am Tag der Veröffentlichung nicht zum Game Pass Standard hinzugefügt, Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, werden aber jetzt zu Xbox Standard hinzugefügt):



Borderlands 3 Ultimate Edition (Cloud, Xbox und PC) - Heute

Alles, was Sie brauchen, ist Hilfe (Xbox) - Heute**



Still Wakes The Deep (Xbox Series S/X) - Heute**



Wargroove 2 (Xbox) - Heute**



Diablo III: Reaper of Souls Ultimate Evil Edition (Xbox und PC) - 8. April

Südlich von Mitternacht (Cloud, Xbox Series S/X und PC) - 8. April*



Commandos: Origins (Cloud, Xbox Series S/X und PC) - 9. April*



Blue Prince (Cloud, Xbox Series S/X und PC) - 10. April*



Hunt: Showdown 1896 (PC) - 15. April*



Wie üblich gibt es auch Vergünstigungen für alle Abonnenten, darunter Sea of Thieves: Seventh Serving Emote und Candy Crush Solitaire (Mobile): Sweet Starter Pack kostenlos. Besuchen Sie Xbox Wire, um mehr über den Lieferumfang zu erfahren.

Wie üblich werden auch einige Titel entfernt. Diese werden am 15. April weg sein, aber Sie haben bis dahin mit Ihrem Abonnement einen Rabatt darauf, wenn Sie welche behalten möchten: