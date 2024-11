South of Midnight bekommt morgen einen Dokumentarfilm

HQ

Im Laufe des letzten Monats hat Compulsion Games einige der Umgebungen vorgestellt, die wir in ihrem kommenden Action-Adventure South of Midnight erkunden werden, das in einer Fantasy-Version des amerikanischen tiefen Südens spielt.

Jetzt scheinen sie mit den Beispielen der Konzeptkunst fertig zu sein und über Instagram verraten sie nun, dass wir uns morgen auf eine Dokumentation über das Spiel freuen können:

"Schalten Sie am 11.12.2024 ein für die Premiere von Weaving Hazel's Journey: Ein South of Midnight Dokumentarfilm, in dem wir die Vision, die künstlerische Leitung, die Musik, das Gameplay und das Talent hinter unserem kommenden Action-Abenteuer erkunden. Außerdem erhaltet ihr einen exklusiven ersten Blick auf brandneues Gameplay-Material und Interviews mit dem Team!"

Darauf werden wir morgen natürlich zurückkommen, und ein hoffentlich gut produzierter Einblick in die Entwicklung dieses interessanten Titels samt Gameplay klingt ganz nett.

South of Midnight wird 2025 zu einem noch festzulegenden Datum für PC und Xbox Series S/X veröffentlicht. Hoffentlich bekommen wir am Dienstag ein engeres Startfenster.