South Carolina exekutiert zum ersten Mal seit 15 Jahren einen Häftling durch ein Erschießungskommando

HQ

Zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt führte South Carolina am Freitag seine erste Hinrichtung durch ein Erschießungskommando durch und tötete den 67-jährigen Brad Sigmon in der Hinrichtungskammer des South Carolina Department of Corrections in Columbia (via Reuters).

Sigmon, der 2001 für den brutalen Mord an den Eltern seiner Ex-Freundin verurteilt worden war, entschied sich aus Angst vor einem längeren oder schmerzhafteren Tod für die Methode des elektrischen Stuhls oder der Giftspritze. Drei Henker, die 15 Fuß entfernt standen, schossen mit scharfer Munition auf eine Zielscheibe, die über seinem Herzen platziert war.

Zeugen beschrieben eine schnelle, aber erschreckende Szene: Sigmon atmete zwei Mal kurz durch, bevor sich das Blut auf seiner Brust ausbreitete. Die Hinrichtung wurde durch eine Berufung vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten in letzter Minute kurzzeitig verzögert, die kommentarlos abgelehnt wurde.

Da es aufgrund der Beschränkungen der Europäischen Union immer schwieriger wird, tödliche Injektionsmedikamente zu bekommen, überdenken einige Staaten ältere Methoden und lassen die Debatten über die Todesstrafe in den Vereinigten Staaten wieder aufleben.