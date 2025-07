Soundwave erhält die LEGO-Behandlung

HQ

LEGO hat offiziell sein erstes Decepticon-Set vorgestellt - kein Geringerer als Soundwave. Soundwave tritt in die Fußstapfen (und den Maßstab) früherer Optimus Prime- und Bumblebee-Bausätze und ist mit satten 1.505 Teilen ausgestattet, fast 33 cm groß und hat den bisher höchsten Preis für ein LEGO Transformers-Set: 190 US-Dollar. Ein guter Teil dieser Kosten fließt wahrscheinlich in den mitgelieferten Soundeffekt-Stein.

Genau wie seine Autobot-Pendants kann sich Soundwave zwischen Roboter und Kassettenspieler verwandeln – ohne dass eine Demontage erforderlich ist. Die Figur verfügt über Gelenke für dynamisches Posieren und wird mit Zubehör wie einer Schulterrakete und einem Laserblaster geliefert.

Was Soundwave jedoch wirklich auszeichnet, ist der bereits erwähnte Sound-Brick. Es ist die allererste Verwendung von Sound in einem Transformers-Set und spielt eine Vielzahl authentischer Phrasen und Musikclips, die direkt aus dem klassischen Zeichentrickfilm der 80er Jahre stammen. Darüber hinaus enthält das Set auch Ravage und Laserbeak - zwei Minions, die sich in Kassetten verwandeln und genau in das Brustfach von Soundwave passen.

LEGO Insider erhalten ab dem 1. August frühzeitigen Zugang zum Set, während die allgemeine Veröffentlichung am 4. August in die Regale kommt.

